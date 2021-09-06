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Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює"

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Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює"
Структура МВС має залишатися цілісною для ефективного гарантування безпеки держави, наголошує міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Відповідаючи на питання про доцільність сепарації структурних підрозділів міністерства, Монастирський сказав: "Я не прихильник радикальних поділів - Нацгвардії, прикордонних військ, - це неправильний підхід в принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, показав свою ефективність.

Як приклад міністр розповів, що в гарантуванні громадської безпеки на масових заходах задіяно приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест. "Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому постійно треба комунікувати. У Києві, де найбільше відбувається масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях - відповідальні, і це все - одна ланка. А якщо буде два центри ухвалення рішень, то розвал очевидний", - пояснив він.

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При цьому Монастирський додав, що дискусії про поділ і перепідпорядкування структур, які входять до складу МВС, не є новелою.

"Прихильники поділу, міжнародні партнери говорять про те, що логічно було б виділити ці підрозділи. Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність забезпечити безпеку, то структура МВС має складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба", - акцентував міністр.

Він підсумував: "П'ять структур МВС - це той кулак, який може забезпечити безпеку держави".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вже бачили твою роботу.
  • хужє не будєт
    Немає сечі терпіти ці борошна Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 1213
  • Vladimir T fd7dc273
    Стесняюсь спросить: А в какой стране мира "порядок на массовых мероприятиях" обеспечивает Нацгвардия"?
    Спойлер: только в РФ и с некоторых пор в Белоруси. Совпадение? ...
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