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Стефанчук щодо законопроєкту про олігархів: Вірогідність його ухвалення дуже висока

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Стефанчук щодо законопроєкту про олігархів: Вірогідність його ухвалення дуже висока
У Верховній Раді України оцінили шанси ухвалення закону про олігархів. Вірогідність його ухвалення дуже висока.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, приблизно понад 1300 поправок подано до цього законопроєкту.

"Комітет розглядатиме і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його ухвалення дуже висока", - вважає він.

Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його ухвалення, але "ми готові до цього".

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Топ коментарі

  • Герхард
    Удивительно, что без этого закона до 2019 года Коломоский вынужден был скрываться за пределами Украины, а Ахметов сидел ниже травы тише воды.

    А теперь, когда слуги Коломойского и Ахметова принимают законы про "борьбу" со своими владельцами, эти двое чувствуют себя, как никогда хорошо.
  • Alexey Chernyavsky
    Ну и что эта филькина грамота решает? Не смеши людей бройлер зеленый.
  • Чайка Київ
    Подружку зеЛенки, піщанську, можна звільняти, АМКУ- ліквідувати?
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