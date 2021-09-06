Стефанчук щодо законопроєкту про олігархів: Вірогідність його ухвалення дуже висока

У Верховній Раді України оцінили шанси ухвалення закону про олігархів. Вірогідність його ухвалення дуже висока.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, приблизно понад 1300 поправок подано до цього законопроєкту.

"Комітет розглядатиме і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його ухвалення дуже висока", - вважає він.

Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його ухвалення, але "ми готові до цього".

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