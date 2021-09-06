Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми

Покалічений у Черкасах хлопчик 2014 року народження, який перебував у термінальній комі, помер вчора, 5 вересня, о 18:10.

Про це повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Раніше, 24 серпня, до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні був доправлений 7-річний хлопчик. За словами медичного директора Черкаської обласної дитячої лікарні Наталії Волчкової, у нього численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематома лобної частини голови, рвана рана нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.

Попередньо озвучувалася версія, що хлопчика покусали собаки.

Бабуся стверджувала, що він упав із купи цегли й травмувався. Батьки дитини під час трагедії перебували в Києві.

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Поліція відкрила два кримінальні провадження.

31 серпня Соснівський суд Черкас ухвалив узяти під варту на 60 діб нерідну бабусю хлопчика, а 4 вересня — її чоловіка. Обом повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України).