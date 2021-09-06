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Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді

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Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді
Поліція передала матеріали справи щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") в Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки саме Бюро за підслідністю розслідує справи, суб'єктом яких є народний депутат, пояснює міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Закон наказує, що якщо можливим суб'єктом правопорушення є спецсуб'єкт, яким є народний депутат, то розслідуванням має займатися ДБР. Тому зараз справа передана в ДБР", - сказав глава МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він додав: "Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

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Топ коментарі

  • Al Makarski
    Oleg Helgiv Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
    И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

    Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 834
  • YU ST
    Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 513
  • Герхард
    В ЦРУ еще передайте дело про ДТП.
    Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
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