Епідзонування України: в трьох областях перевищено показники COVID-госпіталізацій - на Луганщині зростання становить 104%, - МОЗ

Станом на сьогодні, 6 вересня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в трьох регіонах країни поки не в межах норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ України.

Станом на 6 вересня в Києві, Луганській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 104 особи на 100 тис. жителів, у Луганській області - 135, у Тернопільській - 77, Херсонській - 85, в Чернівецькій - 171.

Крім того, в Луганській області тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104% (норма не більш як 50%), хоча раніше становила 89,9-97,2%.

Крім того, Львівська область також має довгострокове перевищення за цим же показником. Зараз динаміка COVID-госпіталізацій у цьому регіоні становить 66,3%, раніше становила 58-53,8%.

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Тим часом, у Рівненській області зараз теж показник динаміки госпіталізацій не в межах норми. Він зупинився на позначці 54,4%, хоча попередньо відповідав "зеленій" зоні, становивши 48,5%.

Водночас у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській, Чернігівській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

Також перевищення норми виявлення нових випадків інфікування зафіксовано в середньому по всій країні. Так, для України цей показник на ранок 6 вересня становить 4,7% за норми для "зеленої" зони не більш як 4%.