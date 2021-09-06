Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено
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Представник руху "Талібан" Забіулла Муджахід заявив у понеділок, що війна в Афганістані завершена, і що рух розраховує домогтися стабільності в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Представник Талібану Забіулла Муджахід у ході пресконференції в Кабулі заявив, що війна завершена, і що вони розраховують мати стабільність в Афганістані, а будь-хто, хто візьме зброю в руки, є ворогом народу і країни", - повідомляє канал Tolo News.
Раніше в понеділок Муджахід заявив, що провінція Панджшер повністю перебуває під їхнім контролем. У Фронті опору спростували цю інформацію і заявили, що контролюють стратегічні позиції провінції.