Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого перебував монумент, виконало рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року.
"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.
Нагадаємо, що пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.