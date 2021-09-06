Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає"

У столиці демонтовано пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви, який розташовувався у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого перебував монумент, виконало рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Нагадаємо, що пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця. ФОТО