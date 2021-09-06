Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко на зустрічі з керівництвом Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Україна зі свого боку реалізує масштабну санкційну політику проти РФ у відповідь на російську агресію. Олексій Любченко заявив про зацікавленість у більш тісній співпраці з питань практичної імплементації санкцій, зокрема в максимально можливій синхронізації санкційної політики, в тому числі для запровадження вторинних обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні Міністерства економіки про підсумки зустрічі Любченка із заступником міністра фінансів США Енді Бауколом, радником міністра фінансів Британії Девідом Ліптоном і главою Офісу технічної допомоги Ферісом Фінком.
Крім цього, Любченко підтвердив прагнення України продовжувати програми співпраці.
"Ми розглядаємо нашу співпрацю з МВФ не тільки з точки зору отримання додаткового фінансування, що безперечно є важливим для подальшого сталого розвитку економіки України, але і з урахуванням того сигналу, який надає наша ефективна взаємодія з МВФ іншим міжнародним інвесторам", - цитує пресслужба міністерства Любченка.