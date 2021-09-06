Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко

Україна зацікавлена ​​в максимально можливій ​​синхронізації санкційної політики зі США щодо РФ.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко на зустрічі з керівництвом Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Україна зі свого боку реалізує масштабну санкційну політику проти РФ у відповідь на російську агресію. Олексій Любченко заявив про зацікавленість у більш тісній співпраці з питань практичної імплементації санкцій, зокрема в максимально можливій синхронізації санкційної політики, в тому числі для запровадження вторинних обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні Міністерства економіки про підсумки зустрічі Любченка із заступником міністра фінансів США Енді Бауколом, радником міністра фінансів Британії Девідом Ліптоном і главою Офісу технічної допомоги Ферісом Фінком.

Крім цього, Любченко підтвердив прагнення України продовжувати програми співпраці.

"Ми розглядаємо нашу співпрацю з МВФ не тільки з точки зору отримання додаткового фінансування, що безперечно є важливим для подальшого сталого розвитку економіки України, але і з урахуванням того сигналу, який надає наша ефективна взаємодія з МВФ іншим міжнародним інвесторам", - цитує пресслужба міністерства Любченка.

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