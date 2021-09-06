Зрушення у справі щодо замовників убивства Шеремета будуть після рішення суду стосовно виконавців, - Монастирський
Міністр розповів, що особисто не знайомився з матеріалами справи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права", - пояснив він.
Глава МВС повідомив: "Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду щодо виконавців".
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що якісь зрушення в справі щодо замовників будуть тільки після рішення суду щодо виконавців, Монастирський сказав: "Так, правильно".
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".