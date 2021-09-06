УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.
Ще 7 червня виконком УАФ ухвалив рішення про те, що після минулого Євро-2020 відбудеться зустріч з тренерським штабом Шевченка для переговорів про продовження угоди з 3 серпня 2021 року до 30 грудня 2022 року.
Лист був відправлений 30 липня на київську адресу Шевченка. У листі УАФ запрошувала Шевченка на зустріч, заплановану на 2 серпня, щоб обговорити новий контракт у Києві в Будинку футболу. Також УАФ показала квитанцію про те, що лист було доставлено за адресою.
Нагадаємо, раніше колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.
1 серпня 2021 року Шевченко повідомив, що у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу.
18 серпня Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконуючого обов'язки головної футбольної командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.