Новини • Агресія Росії проти України

Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. ДОКУМЕНТ

29 440213
Колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник опублікував нові документи щодо планування операції зі штурму захопленого російськими найманцями Іловайська влітку 2014 року.

Відповідна інформацію розміщена на фейсбук-сторінці Колесника, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв, на доручення Офісу Генпрокурора та СБУ знімаю гриф "таємно" із шифрограм операції, спланованої ГШ щодо Іловайська. Генеральний штаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. Офіс Президента України, не Афганістаном єдиним живе країна, згадаймо, коли більш ніж тисячу за місяць у землю поклали, кращих", - зазначив Колесник.

Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 01
Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 02
Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 03
Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 04

Також читайте: Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Топ коментарі

  • Стрелок
    а откуда у куратора кривбаса, бывшего и действующего уголовника эти шифрограммы?
    почему на них нет ничего кроме кривой подписи внизу? где входящий номер? где даты? где гриф "секретно"?
  • Вла
    цікаво, а чи має цей організм допуск секретності до документів ДСК?
    І якщо він впевнений, що це - оригінали, то навіщо йому якісь підтвердження або ні?
  • Валерия Ларченко b661826f
    Она в открытом доступе,зесрань)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини