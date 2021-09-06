Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. ДОКУМЕНТ
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Колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник опублікував нові документи щодо планування операції зі штурму захопленого російськими найманцями Іловайська влітку 2014 року.
Відповідна інформацію розміщена на фейсбук-сторінці Колесника, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяв, на доручення Офісу Генпрокурора та СБУ знімаю гриф "таємно" із шифрограм операції, спланованої ГШ щодо Іловайська. Генеральний штаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. Офіс Президента України, не Афганістаном єдиним живе країна, згадаймо, коли більш ніж тисячу за місяць у землю поклали, кращих", - зазначив Колесник.