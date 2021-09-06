Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розраховує, що Верховна Рада протягом найближчих місяців зможе ухвалити закон, який дозволить врегулювати обіг зброї в Україні.

Про це глава МВС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає закону про обіг зброї, одного з тих базисних нормативних актів, який мав врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", - зазначив міністр.

Монастирський сподівається, що нардепи найближчими місяцями підтримають законопроєкт.

"Гадаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону", - додав він.

Міністр нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законної зброї, введення сервісного порядку придбання зброї і регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.

"Я не є прихильником легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів", - підсумував Монастирський.

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