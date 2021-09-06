Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський
Про це глава МВС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"У нас немає закону про обіг зброї, одного з тих базисних нормативних актів, який мав врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", - зазначив міністр.
Монастирський сподівається, що нардепи найближчими місяцями підтримають законопроєкт.
"Гадаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону", - додав він.
Міністр нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законної зброї, введення сервісного порядку придбання зброї і регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.
"Я не є прихильником легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів", - підсумував Монастирський.