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Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський

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Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розраховує, що Верховна Рада протягом найближчих місяців зможе ухвалити закон, який дозволить врегулювати обіг зброї в Україні.

Про це глава МВС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає закону про обіг зброї, одного з тих базисних нормативних актів, який мав врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", - зазначив міністр.

Монастирський сподівається, що нардепи найближчими місяцями підтримають законопроєкт.

"Гадаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону", - додав він.

Міністр нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законної зброї, введення сервісного порядку придбання зброї і регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.

"Я не є прихильником легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів", - підсумував Монастирський.

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Топ коментарі

  • ьля
    "..легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов" - оооо, профи пришел, сразу видно.
  • Підлога Маккартні
    Зеля простых людей боится, а вооруженных тем паче Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3348
  • Petro Rymar
    Тобто, безконтрольне т.з. "нагородження" т.з. "відомчими відзнаками" у вигляді т.з. "іменної вогнепальної зброєї" - то не є "роздачею пістолетів"? А законодавче закріплення права громадян на володіння КНЗ - то є "роздача пістолетів"?
    До речі, законопроектом 5801, одним з авторів та головним лобістом якого є монастирський, передбачено закріплення за мвс права безконтрольного та необмеженого т.з. "нагородження" т.з. "іменною вогнепальною зброєю".
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