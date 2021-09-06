Міносвіти спростовує фейк про переведення всіх шкіл на "дистанційку"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Зазначається, що в 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 9, постановою Кабінету Міністрів України № 1236, а також згідно з Рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.
Залежно від епідситуації на території України встановлюються рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
"Рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Також на вимогу МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі навчального закладу (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки).