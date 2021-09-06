Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі

Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років колонії відповідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Як повідомляє пресслужба штабу Віктора Бабарика, таке рішення озвучив сьогодні суддя Мінського обласного суду Сергій Єпіхов.

Вони визнані винними в скоєнні злочинів за ч.1 ст.357 (змова чи інші дії з метою захоплення державної влади), ч.3 ст.361 та ч.1 ст.361-1 (створення екстремістського формування або участь у ньому) КК Білорусі.

Держобвинувач запитував для них 12 років колонії.

Вирок ухвалено напередодні викрадення Колесникової силовиками в центрі Мінська (це трапилося 7 вересня 2020 року, Знак був затриманий через день). Весь цей рік Марія і Максим перебувають у СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич

Марія Колесникова відбуватиме покарання в колонії загального режиму, Максим Знак - у колонії посиленого режиму.

Як зазначається, десятки білорусів прийшли підтримати політв'язнів до будівлі суду.