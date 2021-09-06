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Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може

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Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може
Поліція припинятиме прояв насильства на масових акціях і притягатиме до відповідальності винних незалежно від громадської чи політичної належності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підходи до гарантування безпеки на масових акціях не змінюватимуться, оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.

"Безумовно, головне - це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово - мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів", - зазначив глава МВС.

У цьому контексті він продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може. Якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише в плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".

Монастирський запевнив, що в тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    После обещания служить буратине Коломойского естественным есть обещание разгонять неугодных кодлану Коломойского к едреде фене.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.Будем наказывать как в Беларуси.

    Что вздумали-нарушать покой воров зе-команды
  • 5 копійок
    ЗЕлібан, як тут хтось написав. Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может - Цензор.НЕТ 2946
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