РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського

Російська Федерація відмовила в допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН17 17 липня 2014 року, Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Суд отримав від слідчого судді відповідь на лист з проханням до російської влади, включаючи прохання заслухати співобвинувачених Гіркіна, Дубинського і Харченка, якщо він перебуває в Російській Федерації, як свідків у справі Пулатова. Російська влада відхилила це прохання", — заявив під час засідання в Гаазі суддя Фредерік Стейнхаус.

За його словами, Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі.

Наразі суд в Гаазі розглядає чотири справи щодо обвинувачених як окремі одна від одної.

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