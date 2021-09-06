Україна має виховати національну еліту, використовувати "вікна прориву" в економіці і просуватися в НАТО, - Кучма назвав пріоритети розвитку держави

Для розвитку Української держави чинна влада повинна зосередитися відразу на декількох першочергових завданнях, серед яких боротьба за реінтеграцію тимчасово окупованих територій, рішуче просування до НАТО і використання "вікон прориву" в економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву зробив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю виданню "Ukraine to NATO".

Відповідаючи на питання про те, на яких геополітичних пріоритетах розвитку має зосередитися Україна, Кучма зазначив, що це "дуже об'ємне питання не для одного інтерв'ю".

"Навіть не намагатимуся відповісти докладно - все одно усього не назву. Відповім телеграфічно. Якщо брати дипломатію - то мобілізувати світову спільноту на невизнання навіть де-факто відторгнення від України Донбасу і Криму. Якщо брати проблему окупованих територій - це боротися за їх реінтеграцію, але в жодному разі не ціною поступок, здатних послабити українську державність і єдність суспільства", - підкреслив Кучма.

Він уточнив, що в питаннях політичного життя держави Україна повинна жорстким електоральним відбором виховати "національну еліту, віддану державним, а не партійним чи особистим інтересам".

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"Якщо брати економіку - то знайти і використовувати "вікна прориву", подібні до того, яким став космос за часів мого президентства. Якщо брати євроатлантичну інтеграцію - це рішуче просуватися до членства в НАТО, але не як прохач або клієнт, а як цінний, корисний, потрібний і рівноправний партнер", - резюмував Кучма.