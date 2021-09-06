Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус

Суд у справі про збитий МН17 буде готовий оголосити вирок у кінці 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Головуючий суддя Хендрік Стейнхаус, анонсуючи порядок денний майбутніх слухань, зокрема, в частині можливої ​​дати оприлюднення вироку, сказав: "Зазвичай суду потрібно два тижні, щоб винести своє рішення, але в цій справі це неможливо. Тому рішення не буде винесено в червні 2022 року. Як довго це триватиме, поки не відомо, тому суд зарезервував три дати: 22 вересня, якщо не буде готове, то 17 листопада або ж 15 грудня 2022 року".

За його словами, нинішній блок відведено родичам, які використовують своє право говорити, а це понад 90 осіб, для чого суд зарезервував три тижні.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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