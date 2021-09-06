Українець Євген Ерік розробив "розумні жалюзі", якими зацікавилися Amazon, Tesla, Google і NASA. ВIДЕО

Український винахідник об'єднав три відомі технології і створив те, чого світ ще не бачив.

Група "Метінвест" в рамках проєкту "Робимо українське" розповіла про український проєкт "розумні жалюзі", яким зацікавилися в Amazon, Tesla, Google і NASA, повідомляється в сюжеті на YouTube-каналі проєкту "Робимо українське", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що розробник Євген Ерік об'єднав три відомі технології і створив те, чого світ ще не бачив. Звичайні ламелі віконних жалюзі винахідник замінив на сонячні, і приєднав цю систему до застосунку в смартфоні.

"По суті, все, що нам потрібно для того, щоб підключити жалюзі, це мобільний телефон і, власне кажучи, розумний інвертор SOLARGAPS, який перетворює енергію, отриману від жалюзі, і відправляє відразу в розетку. Тобто, якщо у вас, наприклад, в цей момент підключений кондиціонер до цієї ж розетки, ця енергія вся йде на кондиціонування", - розповів Ерік.

Спочатку Ерік не планував масове виробництво. Він хотів зробити енергоефективним власний будинок.

"Коли я почав вивчати статистику, я зрозумів, що на сьогоднішній момент міста споживають близько 70 відсотків глобальної енергії. І 30 відсотків цієї енергії витрачається на кондиціювання в глобальному світі. Тобто, з цим потрібно щось робити. Все, що ми можемо зробити, наприклад, це поставити сонячні панелі на дах. Але в містах площа дахів, вона іноді в 10 або навіть в 100 разів менше, ніж площа фасаду", - зазначив він.

Відеопроєкт "Робимо українське", який компанія "Метінвест" підготувала до свого п'ятнадцятиріччя - це серіал про українців, які прославляють нашу країну за кордоном і створюють щось особливе. Раніше в рамках проєкту були розказані історії генерального директора Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрія Халпахчі, чемпіона світу з вищого пілотажу Тимура Фаткулліна, винахідника Максима Гавриленка і архітектора Сергія Махна.

Як повідомляється на сайті "Метінвесту", за останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд дол. В роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн - в розвиток українських міст. Всього на підприємствах "Метінвесту" працюють понад 80 тисяч співробітників.