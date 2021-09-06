Справжньою перемогою для України буде не лише мир на наших умовах, але і приєднання до ЄС і НАТО, - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у Конференції з гендерної освіти в секторі безпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Говорячи про принципи НАТО, він зазначив, що головними з них є підтримання міжнародного миру і безпеки, розвиток міжнародного співробітництва на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів, прав людини і основних свобод для всіх без винятку.

"Наша держава повністю поділяє ці принципи і вже робить вагомий внесок у підтримання миру в регіоні. За свій європейський цивілізаційний вибір і спільну безпеку ми платимо надзвичайно високу ціну. Кращі чоловіки і жінки нашої країни віддали життя і здоров’я у боротьбі з російським агресором, загинули і зазнали поранень тисячі мирних мешканців, мільйони втратили свої оселі і можливість повернутися додому", - зазначив Залужний.

"Справжньою перемогою у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - пояснив Залужний.

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