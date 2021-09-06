Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить уже 1,5 мільярда гривень. При цьому влітку були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Міністр оборони Андрій Таран, якого на цю посаду просунув особисто глава Офісу Президента Андрій Єрмак, має бути якнайшвидше відправлений у відставку. Просто неймовірно, що такий бардак, як зараз, у МО може відбуватися на 8-му році війни", - заявив він.

"Станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить уже 1,5 мільярда гривень - про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення", - пояснив він.

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"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначив журналіст.

"Заступник міністра оборони з озброєння Миронюк і з постачання Халімон звільнені з цих постів за корупцію, щодо них відкрито кримінальні справи", - нагадав Бутусов.

"Провалено поставки палива, боєприпасів. Вже вересень, а немає контрактів щодо дизельного палива", - акцентував він.

"Такого бардака у низці напрямів навіть у 2014-му не було, а в нас уже 8-й рік війна. Як зазвичай, провалено підписання контрактів з держоборонзамовлення. Знову буде зірвано ДОЗ, другий рік поспіль. Усе це результат того, що на посаді перебуває безвідповідальний міністр, призначений на догоду одній людині - Єрмаку, а не в інтересах армії, не для реформ і не для перемоги у війні. Маючи інформацію про повний бардак в управлінні, Офіс Президента не робить нічого для вирішення існуючих проблем. Президент Зеленський виголошує у Вашингтоні пафосні промови, що нібито армія і оборона для нього пріоритет. Ось це справжній пріоритет. Ви коли на фронт знову фотографуватися прилетите, Володимире Олександровичу, так солдатам розкажіть, коли ви нарешті займетеся реальними проблемами Міноборони, це буде для бійців корисніше, ніж чергова показуха за участю президента", - резюмував Бутусов.