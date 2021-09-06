"Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив проти ідеї радника глави ОП Олексія Арестовича про перейменування України на Русь-Україну.

Про це Разумков заявив у коментарі журналістам під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"Іноді краще жувати, ніж говорити ... Ми з вами живемо в Україні, і я думаю, це влаштовує 99,9% громадян. Грати з назвою країни, тим більше намагатися на цьому якось хайпанути - це точно не державна позиція. Не знаю, в якому стані люди дають коментарі", - сказав Разумков.

Він також додав, що інформації про те, що в Офісі Президента готується такий законопроєкт, у нього немає, і він сподівається, що це фейк.

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Нагадаємо, минулого тижня Арестович заявив в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. "Треба у них (Росії, – ред.) відібрати бренд "руський" нарешті. Я борюся за те, щоб ми називали війну правильно: "російсько-російська війна". "Русько-російська", з м'яким знаком. Русь – це ми... руські, русини, як нас ще називали. Я б змінив назву держави, назвав би нас "Русь-Україна", подвійну назву зробив би", – сказав Арестович.



Водночас Цимбалюк поцікавився, коли буде указ президента Володимира Зеленського про перейменування України. Арестович запевнив, що це питання вже у роботі.