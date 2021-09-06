Раді восени необхідно розібратися з "поправочним спамом", через нього жодну реформу нормально не проведеш, - "слуга народу" Потураєв

У Раді є доволі непроста ситуація з "поправочним спамом". Працювати в ситуації, коли реформаторські закони блокуються величезною кількістю поправок, неприйнятно.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Аграрна реформа вже "відпочиває" порівняно з тим, скільки зараз вноситься поправок до законопроєктів. Маємо закони-рекордсмени, зокрема податковий №5600. Так, по ньому існують певні суперечки. Але є пункти, що не викликають жодних сумнівів, і які точно треба приймати. Наприклад, підняття ренти на руду", - зазначив парламентар.

За словами Потураєва, нардепи проголосували в першому читанні проєкт закону, який би допоміг впоратися з таким "поправочним спамом", але він не повністю вирішує питання.

"Потрібно фундаментально переглядати регламент. Так, треба зберегти право опозиції на дискусію, на відстоювання власної точки зору і таке інше, але як сьогодні, далі продовжуватися не може. ... Зрозуміло, що 12 тис. поправок розглядатимуться мінімум три місяці. За таких умов жодну реформу нормально не проведеш. Навіть ідеальну. Тому восени нам потрібно розібратися з цією ситуацією", - наголосив нардеп.

Детальніше читайте в матеріалі "Новий політсезон: бюджет, відставки і сюрпризи від влади".

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