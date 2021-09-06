Затримані окупантами кримські татари Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов отримали 14 і 15 діб адмінарешту, - "Кримська солідарність"
Про це розповіла адвокат Ліля Гемеджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".
За словами захисту, судове засідання пройшло з істотними порушеннями. Зокрема стороні не було дозволено висловитися після дослідження матеріалів справи, а також відмовлено у всіх клопотаннях: витребування документів з МВС, залучення дружини Одаманова як свідка, залучення прокурора для дотримання принципу змагальності сторін.
"Процес пройшов у швидкому режимі. Судячи з того, що покарання Шевкету Усеїнову відрізняється в одну добу - рішення було прийнято за межами судового засідання зацікавленими людьми", - вважає Гемеджі.
При цьому суду пояснювалося, що чоловіки були викрадені і насильно утримувалися силовиками. Підсудні понад добу провели з мішками на голові в невідомому приміщенні. Потім їх відпустили на сімферопольську набережну, де через кілька хвилин правоохоронці зажадали у них документи, вилучені під час обшуку. За версією поліції, чоловіки чинили опір "руками і ногами".
Захисниця звернула увагу, що в документах вказано: протокол адміністративного правопорушення оформлений на підставі паспорта. Це спростовує версію співробітників поліції про його відсутність. Також протокол затримання і протокол про правопорушення відрізняються за часом - тобто підсудних безпідставно утримували понад 5 годин без будь-яких процесуальних документів. Зараз Одаманов і Усеїнов утримуються в ІТТ Сімферополя. Звинувачення в підриві газопроводу їм поки не висувалося.
Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.
Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.