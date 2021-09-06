Новини

Якщо під час розмови з водієм боді-камера поліцейського вимкнена, значить він порушує закон, - Монастирський

5 63820
Боді-камери для поліцейських - важливе питання довіри до поліції. Вони, з одного боку, дисциплінують поліцейських під час спілкування з громадськістю, а з іншого, - захищають патрульного поліції від наклепу і необґрунтованих звинувачень.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Прийшовши на посаду, я скасував один з тендерів із закупівлі електрошокерів і направив основну частину коштів для закупівлі боді-камер для поліцейських. Це саме те, що може збільшити довіру. Мій принцип - зупинивши Вас, у поліцейського обов'язково має бути ввімкнена боді-камера. Якщо камера вимкнена, значить поліцейський порушує закон", - зазначив Монастирський.

Тому, за його словами, до кінця року буде придбано ще 6000 таких камер.

"І ми зможемо забезпечити всю патрульну поліцію", - резюмував він.

Якщо під час розмови з водієм боді-камера поліцейського вимкнена, значить він порушує закон, - Монастирський 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Боди-камеры выключены только при задержании слуг урода за рулём (бухих или под наркотой). Значит, перегар или наркота влияют на работу камер. Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2508
  • Serhiy Shramko
    Він забув сказати що здійснення відеофіксації боді-камерою це превентивний захід. А при застосуванні превентивних заходів поліцейський зобовязаний назвати причину застосування і нормативно-правовий акт (40 стаття) на підставі якого він використовує боді-камеру, інакше включення боді камери буде незаконне. А 100% поліцейських цього не роблять чим порушують закон. От коли Монастирський буде притягати їх до відповідальності, а не покривати тоді нехай і розказує про користь боді-камер.
  • Kozak_Vasil
    А як знати що вона включена?!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини