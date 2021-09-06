У 2022 році українці зможуть записуватися в ЦНАП онлайн, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запустило платформу, яка полегшить щоденну роботу центрів надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Запуск Платформи Дія.Центрів — наступний крок до сучасного держсервісу в кожному куточку України", - зазначають у Міністестві.

Що корисного українці зможуть зробити на платформі:

✅ дізнатися інформацію про роботу Центрів;

✅ знайти та сформувати маршрут до найближчого до себе Центру;

✅ перевірити ефективність Центрів на дашбордах;

✅ залишити відгук про візит до Центру.



Крім того, у 2022 році на платформі українці зможуть записатися до Центру онлайн, завдяки чому ніхто не стоятиме в чергах.