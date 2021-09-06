У 2022 році українці зможуть записуватися в ЦНАП онлайн, - Мінцифри
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Міністерство цифрової трансформації запустило платформу, яка полегшить щоденну роботу центрів надання адміністративних послуг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Запуск Платформи Дія.Центрів — наступний крок до сучасного держсервісу в кожному куточку України", - зазначають у Міністестві.
Що корисного українці зможуть зробити на платформі:
✅ дізнатися інформацію про роботу Центрів;
✅ знайти та сформувати маршрут до найближчого до себе Центру;
✅ перевірити ефективність Центрів на дашбордах;
✅ залишити відгук про візит до Центру.
Крім того, у 2022 році на платформі українці зможуть записатися до Центру онлайн, завдяки чому ніхто не стоятиме в чергах.