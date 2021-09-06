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Найбільшим "тертям" буде спроба ОП звільнити Разумкова, "слуги" хочуть, щоб Рада працювала не за регламентом, - нардеп "Голосу" Железняк

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Найбільшим "тертям" буде спроба ОП звільнити Разумкова, "слуги" хочуть, щоб Рада працювала не за регламентом, - нардеп "Голосу" Железняк
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк не відкидає, що кілька міністрів залишать свої посади.

Про це парламентар заявив у матеріалі Цензор.НЕТ.

"Найбільшим політичним "тертям" буде намагання Офісу Президента звільнити спікера. Є велике бажання більшості, щоб Верховна Рада працювала не за регламентом. Сподіваюся, у них не вистачить голосів для такого звільнення",- йдеться в повідомленні

За словами Железняка, на першому пленарному тижні можуть розглянути закони, спрямовані на співпрацю з МВФ. Імовірно, мова піде про законопроєкти, які стосуються НАБУ і банківського сектору.

"Також планують до розгляду законопроєкт про деолігархізацію. Готується таблиця. Я бачу, що там є достатня підтримка цього документа у тому вигляді, в якому він внесений. Також хочуть проголосувати славнозвісний законопроєкт №5600, до якого надійшло понад 11 тисяч поправок. Тим не менше, вони намагатимуться його протягнути по швидше для того, щоб він, за їхніми розрахунками, приніс якомога більше грошей в бюджет", - наголосив нардеп.

Про плани Верховної Ради на осінь читайте тут.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Какая разница. Ты, главное, не забудь оплатить бене и остальным фирташам их пожелания. А то из квартиры выселят. У разумкова есть где жить, о нем не переживай, мультипроцентный ты наш.
  • NonCFist
    Строительство диктатуры в самом разгаре. Народ спит, тупица - можно.
  • Ан Мур
    по списку його обрали, як першого номера!
    Ми ще тоді попереджали вас всіх, 73/43%зебіли, що обираєте тих самих ригів!
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