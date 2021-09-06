Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський

З метою фіксації порушень ПДР найближчим часом на дороги України вийдуть так звані автомобілі "Фантоми".

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Автомобілі "Фантоми" - це автомобілі Нацполіції без розпізнавальних знаків, законодавчо це було дозволено ще торік, але цьогоріч на автомобільні дороги вийдуть 4 спеціально обладнані автомобілі - фантоми, які відстежуватимуть порушення ПДР в русі. Зараз їх обладнають. Фіксація буде відбуватися автоматично. Цей підхід до зменшення ПДР довів свою ефективність в розвинених країнах і ми будемо використовувати цю передову практику. Наступного року таких автомобілів планується ще 23, а в 2023 - ще 110", - уточнив Монастирський.

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За його словами, такі автомобілі одночасно можуть фіксувати до 50 цілей, які рухаються як в супутньому напрямку, так і в зустрічному.

"Такі автомобілі, як правило, не зупинятимуть порушників, вони це будуть робити тільки в тому випадку, якщо правопорушення є значним і загрожує безпеці інших учасників дорожнього руху. Так ми отримаємо пересувні комплекси фіксації швидкості. Мета поліції не в тому, щоб зібрати більше штрафів, а щоб громадяни зрозуміли, що буде контроль на більш широких ділянках, така профілактика повинна привести до дотримання швидкісних режимів", - резюмував Монастирський.





