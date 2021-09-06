Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський

Ще одним украй важливим проєктом для МВС є здійснення ефективного контролю за обігом зброї в Україні. Сьогодні процедура реєстрації цивільної зброї залишається бюрократизованою і досить складною для звичайного громадянина.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямків і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз, щоб отримати дозвіл на зброю, людина спочатку має зібрати величезний пакет документів, пройти курси поводження зі зброєю та отримати дозвіл на придбання зброї. Після чого піти в магазин купити зброю, отримати довідку в експертній службі (якщо її не надали в магазині) і знову повертатися в поліцію, щоб зареєструвати куплене", - наголошує голова МВС.

Він також уточнив, що на багатьох із цих етапів будь-яку довідку можна фальсифікувати.

За його словами, процедура продовження дозволу на зброю також є хаотичною.

"Наша мета - до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з нашими колегами з ВР прийняти закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка повинна бути забезпечена вже цього року", - уточнив Монастирський, додавши, що таким чином буде наведено порядок у цій сфері.

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