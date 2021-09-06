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Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові

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Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові
Державна ТЕЦ у Калуші просить НКРЕКП підвищити прайскепи на ринку "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) в торговельній зоні "Бурштинський острів" до рівня, який діє в зоні Об'єднаної енергосистеми України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Просимо встановити новий максимальний рівень граничних цін у пікові й позапікові години на електроенергію на РДВ і ВДР у торговельній зоні" БУОС "на рівні цінових обмежень, встановлених для торгової зони ОЕС України", - йдеться в наявному в розпорядженні агентства листі до регулятора за підписом в.о. директора ТЕЦ Сергія Соловія.

У листі наголошується, що чинні цінові обмеження 959,12 грн/МВт-год і 2048,23 грн/МВт-год є збитковими, оскільки собівартість виробництва ресурсу істотно вища за ціну, за якою підприємство може його продавати.

"Ці цінові обмеження призводять до неможливості отримувати й накопичувати склад вугілля, що є основним паливом, у зв'язку зі зростанням ціни на нього, також здійснювати ремонти основного обладнання та купувати газ", - наголошується в листі.

Директор Калуської ТЕЦ зазначає, що чинні в "БУОС" прайскепи можуть призвести до повної зупинки станції, що в свою чергу призведе до неможливості постачати також теплову енергію на ТОВ "Карпатнафтохім", яке є разом із самої ТЕЦ бюджетоутворюючим підприємством Калуша.

Раніше народний депутат Михайло Бондар (фракція "Євросолідарності") повідомив, що Калуська ТЕЦ зупинила роботу в зв'язку з відсутністю вугілля і коштів на його закупівлю.

Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові 01
Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові 02

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Три гражданина Израиля приехавшие на празднование Рош ха-Шана́ в Умань госпитализированы в диагнозом CОVID-19. При въезде все документы о вакцинации были предъявлены. Правда верить в то, что ортодоксальные хасиды будут вакцинироваться могут только наивные украинские пограничники.

    Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка.
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  • Scorpman Y
    заодно и свои АЕС закроем.. чтобы была "нехватка"э/э и повод закупать уголь в рашке
  • Белый Ворон 6e8ac18b
    У агрессора как всегда прикупим https://www.unian.net/economics/energetics/10613586-ukraina-kupila-uglya-na-1-5-milliarda-osnovnoy-postavshchik-rossiya.html
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