Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, пов'язаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак

Великі корупційні оборудки, пов'язані з Великим будівництвом або з тендерами на Prozorro, не перебувають у фокусі правоохоронних органів. Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР із цим працювати не можуть, а в НАБУ просто не вистачить для цього ресурсів.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Я зараз закінчую писати частину тексту в одному дослідженні, де роблю аналіз "наявності або відсутності" політичної волі в української влади боротися з корупцією. І тут на очі потрапив текст Юрія Ніколова. Він дуже співзвучний із тим, що роблю я, хоча сам Юрій ставить питання своїм колегам журналістам...

У мене є пара-трійка гіпотез, чому так відбувається. Поділюся:

1. Журналісти-розслідувачі не мають союзників у таборі влади. А сама влада не має внутрішньої опозиції. Як у виконавчій владі, так і у фракції СН у парламенті. Політики, які прийшли за списком СН у парламент власної суб'єктності не отримали. Чи то їх усіх купили (що ймовірніше), то чи залякали, що малоймовірно. Навіть світлі люди, такі як Анастасія Радіна, мовчать, а комітет із протидії корупції свою функцію парламентського контролю зовсім не виконує.

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2. Великі корупційні оборудки, пов'язані з Великим будівництвом або з тендерами на Prozorro, не перебувають у фокусі правоохоронних органів. Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР із цим працювати не можуть, а в НАБУ просто не вистачить для цього ресурсів. Тим більше, що такі правопорушення вимагають фундаментальних економічних експертиз. Ну самі по собі цифри громадянам не цікаві. Тому журналістам нема про що писати.

3. Це не пов'язано з відомими прізвищами українських олігархів. І тому не викликають миттєвої відрази прізвища на кшталт Кубрак або Голик, ні в кого крім обізнаних ніяких емоцій не викликають.

4. Все це не пов'язано з прямою "зрадою" як торгівля на крові, вугілля чи нафта від окупантів, крадіжки на зброю і т.д.

5. І головне! Крадуть - але роблять!

Така формула безпрограшна для корупціонерів на великих соціальних або інфраструктурних проєктах.

Жодне повідомлення про крадіжку чергового мільярда не викличе ніякої емоції на тлі нової відремонтованої дороги", - заявив Чумак.







