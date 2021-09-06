Криворізька міськрада відповіла Монастирському: проти нас дали команду "фас"

Навесні 2021 року в Кривий Ріг прибула "зондер-команда" зі 100 перевіряючих. Але вони перевіряють період, коли Павлов ще не був мером міста.

Про це йдеться в коментарі начальника юридичного управління Криворізького міськвиконкому Максима Кудіна, опублікованому на офіційному сайті міськвиконкому, інформує Цензор.НЕТ.

"Навесні 2021 року було дано команду "фас" проти трьох міст - Києва, Кривого Рогу та Черкас. До нас прибула "зондер-команда" близько 100 осіб з усіх областей України та всіх існуючих контролюючих органів. Особливо вони активізувалися після смерті Костянтина Юрійовича Павлова, в останні три тижні", - заявив Кудін.

Він закликав голову МВС не намагатися пов'язати цю перевірку зі смертю мера.

""Зондер-команда" проводить перевірку саме періоду, коли Костянтин Юрійович ще не був мером і, відповідно, це не могло його стосуватися", - наголосив Кудін.

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Він також поки не бачив остаточних актів за результатами перевірки. Але пообіцяв пізніше "публічно прокоментувати кожну цифру".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що аудит бюджету Кривого Рогу виявив серйозні зловживання. Він також зазначив, що, за попередніми даними, Павлов наклав на себе руки.