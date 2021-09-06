Окупанти завели 58 адміністративних протоколів на затриманих 4 вересня кримських татар, - "Кримська солідарність"

"Залізничний" відділ поліції №1 і "Центральний" відділ поліції №3 оформили 58 адміністративних протоколів на кримських татар, затриманих 4 вересня під будівлею ФСБ в окупованому Сімферополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

Їх вважають винними у правопорушеннях за невиконання правил поведінки при НС і за непокору поліції.

Усі затримані (крім двох кримських татар - Арсена та Ескендера Ахтемова - ред.) були відпущені з ізоляторів тимчасового тримання в "Залізничному" і "Центральному" відділах поліції Сімферополя, в цілому там було понад 50 осіб. На них було заведено 56 адміністративних протоколів за статтею 20.6.1 КпАП РФ ("Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення"), за який загрожує штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Останній затриманий був випущений з ІТУ до 2:30 ночі.

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Ще двоє - Арсен Ахтемов і його батько Ескендер були засуджені за статтею 19.3 КоАП РФ ("Непокора законному розпорядженню співробітника поліції"). Покарання передбачає штраф у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, або обов'язкові роботи на строк від сорока до ста двадцяти годин.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.