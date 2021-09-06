Нелегальне кладовище організували в садовому кооперативі під Львовом, - поліція

Як повідомили учасники кооперативу, на їхніх землях було організовано кладовище, де проводяться поховання померлих людей на комерційній основі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на Відділ комунікації поліції Львівської області.

26 серпня в поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного із садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їхніх земель, розташованих у селі Рясне Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома і погодження садівників, організував на їхніх земельних ділянках кладовища і проводить поховання померлих людей.

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За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського міського управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.