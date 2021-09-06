Нелегальне кладовище організували в садовому кооперативі під Львовом, - поліція
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на Відділ комунікації поліції Львівської області.
26 серпня в поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного із садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їхніх земель, розташованих у селі Рясне Львівського району.
За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома і погодження садівників, організував на їхніх земельних ділянках кладовища і проводить поховання померлих людей.
За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського міського управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.