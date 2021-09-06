Від початку доби війська РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь, а також скинули саморобні вибухові пристрої на околицю житлового району. Втрат серед українських вояків немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу з перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв (один із яких не спрацював) на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве. Постраждалих серед цивільного населення і пошкоджень інфраструктури немає.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об'єднаних сил, у порядку реалізації комплексу заходів безпеки в інтересах цивільного населення, залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території, передали на знищення 82 вибухонебезпечних предмети і повністю відновили 8 пошкоджених будинків.

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