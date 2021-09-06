Від початку доби війська РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу з перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв (один із яких не спрацював) на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве. Постраждалих серед цивільного населення і пошкоджень інфраструктури немає.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
До операції Об'єднаних сил, у порядку реалізації комплексу заходів безпеки в інтересах цивільного населення, залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території, передали на знищення 82 вибухонебезпечних предмети і повністю відновили 8 пошкоджених будинків.