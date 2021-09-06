Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП
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Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, оскільки вони "освічені набагато більше, ніж середньостатистичний українець".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Ukrlife.TV.
Він розповів, що Євросоюз закриває прохід біженцям у Європу через Балкани та Італію, тому вони можуть піти через Україну.
"Перший табір із 5 тисяч осіб уже буде тут у нас з афганських біженців", - зазначив радник голови ОП.
За його словами, афганські біженці це не "дикі моджахеди з кинджалами в зубах", а "освічена публіка, яка пропрацювала в західній коаліції, знають мови".
"Часто вони освічені набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегровані в західне співтовариство", - наголосив він.
"Із ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів", - додав Арестович.