За два роки роботи судді ВАКС ухвалили 45 вироків: кого і за що відправили до в'язниці. ІНФОГРАФІКА

Два роки тому, 5 вересня 2019-го, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав свою роботу. За цей час судді винесли 45 вироків: 39 обвинувальних і 6 виправдувальних. Станом на кінець серпня 2021 року в законну силу вступили понад 20 вироків, а 14 осіб вже засуджені й отримали реальні терміни позбавлення волі.

Про це йдеться в статті "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Если за первый год судьи вынесли только 16 приговоров, то за второй уже почти вдвое больше — 29, причем 12 из них лишь за три последних месяца.

По поводу "посадок", которых требует общество, то в целом вынесен 21 приговор с реальным лишением свободы в отношении 26 человек. Из них 11 приговоров по 14 лицам уже вступили в законную силу, и часть из осужденных уже отбывают наказание в тюрьмах. Среди этих лиц есть судьи, прокуроры, адвокаты, руководители государственных предприятий и депутаты местных рад.





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5 лет получил экс-глава правления Херсонской ТЭЦ Богдан Педченко . Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего ТЭЦ противоправно передала частной компании 8,785 млн грн в виде беспроцентного займа, который со временем никто не вернул.

получил экс-глава правления Херсонской ТЭЦ . Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего ТЭЦ противоправно передала частной компании в виде беспроцентного займа, который со временем никто не вернул. 5 лет с конфискацией имущества получил экс-судья Малиновского районного суда города Одессы Анатолий Целух , который за взятку в 2,5 тыс. долл. США обещал принять нужное судебное решение в споре по поводу квартиры. В кабинете судьи в ходе обыска нашли устройства для генерирования шума и выявления средств прослушивания.

получил экс-судья Малиновского районного суда города Одессы , который за США обещал принять нужное судебное решение в споре по поводу квартиры. В кабинете судьи в ходе обыска нашли устройства для генерирования шума и выявления средств прослушивания. 3 года заключения адвокату Алексею Боженко и 2 года лишения свободы э кс-следователю прокуратуры Киевской области Александру Павленко . Их признали виновными в получении взятки в 50 тыс. долл. за влияние на другого прокурора для изменения обвинения и заключения соглашения о признании виновности.

адвокату и кс-следователю прокуратуры Киевской области . Их признали виновными в получении за влияние на другого прокурора для изменения обвинения и заключения соглашения о признании виновности. 8 лет с конфискацией автомобиля получил экс-руководитель дочернего предприятия "Центргаз" (входит в состав ОАО "Кировоградгаз") Константин Старовойт . Его признали виновным в растрате 8,6 млн грн в пользу частной компании. Суд также обязал эту компанию вернуть незаконно полученные средства.

получил экс-руководитель дочернего предприятия "Центргаз" (входит в состав ОАО "Кировоградгаз") . Его признали виновным в пользу частной компании. Суд также обязал эту компанию вернуть незаконно полученные средства. 6 лет с конфискацией для в.и.о. директора "Ржищевского военного лесхоза" Александра Левковского и 5 лет с конфискацией для его сообщника Юрия Марысика. Их признали виновными в получении 10 тыс. долл. за противоправное предоставление в аренду на 49 лет 74 га земли госпредприятия.

для в.и.о. директора "Ржищевского военного лесхоза" и для его сообщника Их признали виновными в получении за противоправное предоставление в аренду на 49 лет 74 га земли госпредприятия. 2 года тюрьмы получил экс-прокурор ГПУ Александр Матюшко , которого признали виновным в предложении члену конкурсной комиссии НАБУ Алексею Гриценко взятки от 5 до 10 тыс. долл. за избрание его кандидатом на должность в НАБУ. Этот приговор стал первым, который устоял и в апелляции ВАКС, и в Верховном суде.

получил экс-прокурор ГПУ , которого признали виновным в предложении члену конкурсной комиссии НАБУ Алексею Гриценко за избрание его кандидатом на должность в НАБУ. Этот приговор стал первым, который устоял и в апелляции ВАКС, и в Верховном суде. 9 лет с конфискацией имущества получил экс-судья Хозяйственного суда Одесской области Павел Меденцев из-за получения 570 тыс. грн взятки за принятие нужного решения. Приговор принят заочно, поскольку Меденцев сбежал из Украины и находится в розыске. Кроме этого, суд применил спецконфискацию к 250 тыс. грн, выявленным во время обыска.

получил экс-судья Хозяйственного суда Одесской области из-за получения за принятие нужного решения. Приговор принят заочно, поскольку Меденцев сбежал из Украины и находится в розыске. Кроме этого, суд применил спецконфискацию к 250 тыс. грн, выявленным во время обыска. 3 года заключения получил глава Требуховской сельрады Киевской области Виталий Куць. Он по поддельным решениям хотел вывести в частную собственность земельные участки на более чем 8 млн грн .

получил глава Требуховской сельрады Киевской области Он по поддельным решениям хотел вывести в частную собственность земельные участки на . 4,5 года заключения получили депутат Полтавской облрады Валерий Прядко и должностное лицо КП "Полтавафарм" Руслан Гнездов . Их признали виновными в даче 35 тыс. грн взятки полицейским. Суд также применил спецконфискацию к взятке.

получили депутат Полтавской облрады и должностное лицо КП "Полтавафарм" . Их признали виновными в даче полицейским. Суд также применил спецконфискацию к взятке. 2 года получил экс-судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко , который за 30 тыс. грн обещал повлиять на судей местного суда, чтобы те не привлекали к ответственности пьяного водителя. Пономаренко еще и пригрозил водителю, что если он не даст денег, то его лишат прав и оштрафуют на крупную сумму.

получил экс-судья Апелляционного суда Черкасской области , который за обещал повлиять на судей местного суда, чтобы те не привлекали к ответственности пьяного водителя. Пономаренко еще и пригрозил водителю, что если он не даст денег, то его лишат прав и оштрафуют на крупную сумму. 2,5 года лишения свободы получил экс-судья Октябрьского суда Днепра Вадим Галичий, за 10 тыс. долл. обещавший помочь своему знакомому решить вопрос по уголовным делам относительно фиктивного предпринимательства, кражи с проникновением в жилище и угона автомобиля.

В большинстве этих случаев суд, кроме основного наказания в виде лишения свободы, применял также дополнительные наказания в виде конфискации имущества, штрафа или лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В то же время, на рассмотрении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда находятся еще свыше десяти дел с обвинительными приговорами, и уже в ближайшее время количество заключенных за коррупцию лиц может увеличиться.

6 лет с конфискацией назначили судье Раховского райсуда Закарпатской области Ивану Тулику . Его обвиняют в том, что он якобы договорился с председателем суда и помог водителю избежать наказания за управление в нетрезвом виде. Также судья пообещал этому же водителю за взятку в размере 15–20% от суммы долга принять нужное решение в деле о взыскании 130 тыс. грн.

назначили судье Раховского райсуда Закарпатской области . Его обвиняют в том, что он якобы договорился с председателем суда и помог водителю избежать наказания за управление в нетрезвом виде. Также судья пообещал этому же водителю за принять нужное решение в деле о взыскании 130 тыс. грн. 5 лет с конфискацией назначили председателю Межгорского райсуда Закарпатской области Антону Гайдуру . Его обвиняют в получении 15 тыс. грн за удовлетворение иска о взыскании долга в 150 тыс. грн.

назначили председателю Межгорского райсуда Закарпатской области . Его обвиняют в получении за удовлетворение иска о взыскании долга в 150 тыс. грн. 5 лет тюрьмы назначили гражданину Молдовы Сергею Неруху . Его обвиняют в даче 75 тыс. долл. взятки военному прокурору за содействие в снятии ареста с судна и груза, арестованных за нарушение таможенных правил Украины и незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Суд применил спецконфискацию к взятке.

назначили гражданину Молдовы . Его обвиняют в даче военному прокурору за содействие в снятии ареста с судна и груза, арестованных за нарушение таможенных правил Украины и незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Суд применил спецконфискацию к взятке. 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка назначили судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык . Ее обвиняют в требовании 1 тыс. евро за уточнение судебного решения в деле об изъятии 13,5 тонны горючего работниками ГФС. Несмотря на наличие приговора первой инстанции, судья Билык не отстранена Высшим советом правосудия и продолжает рассматривать дела.

назначили судье Броварского горрайонного суда Киевской области . Ее обвиняют в требовании за уточнение судебного решения в деле об изъятии 13,5 тонны горючего работниками ГФС. Несмотря на наличие приговора первой инстанции, судья Билык не отстранена Высшим советом правосудия и продолжает рассматривать дела. 4 года заключения назначили экс-руководителю одного из предприятий железнодорожного транспорта Александру Скорику . Он, по данным прокуроров, заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры страхования, что привело к убыткам в 8,8 млн грн .

назначили экс-руководителю одного из предприятий железнодорожного транспорта . Он, по данным прокуроров, заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры страхования, что привело к . 4 года лишения свободы назначили бывшему оперативнику СБУ Ростиславу Харченко за взятку в 50 тыс. долл .

назначили бывшему оперативнику СБУ за . 2 года тюрьмы назначили экс-чиновнику Генеральной прокуратуры Украины Апполинарию Нагалевскому . Его обвиняют в предоставлении посреднику 5 тыс. долл . для их дальнейшей передачи одному из руководителей Госаудитслужбы.

назначили экс-чиновнику Генеральной прокуратуры Украины . Его обвиняют в предоставлении посреднику . для их дальнейшей передачи одному из руководителей Госаудитслужбы. 8 лет с конфискацией имущества назначили экс-директору Института агроэкологии и природопользования НААН Украины Оресту Фурдычко из-за требования и получения 500 тыс. долл . от руководителя частной компании.

назначили экс-директору Института агроэкологии и природопользования НААН Украины из-за требования и получения . от руководителя частной компании. 5 лет для экс-чиновника "Харьковоблэнерго" Виталия Телегина и 4 года для бывшего должностного лица "Харьковводоканала" Романа Билыка . Их обвиняют в заключении договора о переведении долга за электроэнергию с "Харьковводоканала" на частное общество. Но никакой оплаты долга не было, а полученные средства компания перечислила на банковские счета других предприятий. Экспертиза установила, что вследствие этих афер "Харьковоблэнерго" было нанесено свыше 19,6 млн грн убытков .

для экс-чиновника "Харьковоблэнерго" и для бывшего должностного лица "Харьковводоканала" . Их обвиняют в заключении договора о переведении долга за электроэнергию с "Харьковводоканала" на частное общество. Но никакой оплаты долга не было, а полученные средства компания перечислила на банковские счета других предприятий. Экспертиза установила, что вследствие этих афер "Харьковоблэнерго" было нанесено . 25,5 тыс. грн штрафа назначили экс-судье Ковельского горрайонного суда Волынской области Олегу Василюку . Его обвиняют в получении 3,8 тыс. грн за влияние на другого судью из своего суда, чтобы тот назначил минимальный штраф в деле об административном правонарушении.

назначили экс-судье Ковельского горрайонного суда Волынской области . Его обвиняют в получении за влияние на другого судью из своего суда, чтобы тот назначил минимальный штраф в деле об административном правонарушении. 6 лет заключения с конфискацией всего имущества назначили бывшему судье и председателю Козовского районного суда Тернопольской области Михаилу Кренцелю и 5 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества адвокату-посреднику Наталии Лесной. Их обвиняют в получении 2 тыс. долл. в обмен на решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в колонию.

Следует вспомнить о практике утверждения соглашений прокуроров с обвиняемыми о признании вины. Благодаря таким соглашениям значительно сокращалось время судебного разбирательства, обвиняемые добровольно возмещали убытки или содействовали в расследовании преступлений, разоблачая других фигурантов. Хотя иногда бывали случаи, когда судьи отказывали прокурорам в утверждении соглашений из-за их несоответствия закону.

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А в тех делах, где судьи утверждали соглашения, осужденные получали судимость, а также наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком или штраф.

4 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получил заместитель директора ООО "Фармаплант Украина" Анатолий Панченко . Он признал, что помогал с легализацией более 6 млн долл. , полученных в преступной схеме "Укркосмоса".

получил заместитель директора ООО "Фармаплант Украина" . Он признал, что , полученных в преступной схеме "Укркосмоса". 3 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил экс-нардеп Александр Черненко за незаконное получение компенсации на жилье. Кроме признания вины, Черненко добровольно возместил свыше 580 тыс. грн убытков .

получил экс-нардеп за незаконное получение компенсации на жилье. Кроме признания вины, Черненко добровольно возместил свыше . 25,5 тыс. грн штрафа получил адвокат Ярослав Мороченец за пособничество в передаче 10 тыс. грн председателю Владимирецкого райсуда Ровненской области, который должен был повлиять на другого судью.

получил адвокат за пособничество в передаче председателю Владимирецкого райсуда Ровненской области, который должен был повлиять на другого судью. 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил Сергей Щербак . Он признался, что при участии двух других лиц предлагал главе Фонда государственного имущества 5 млн долл . в обмен на назначение нужного человека на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".

получил . Он признался, что при участии двух других лиц предлагал главе Фонда государственного имущества . в обмен на назначение нужного человека на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод". 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил предприниматель Валентин Шевченко , который вместе с еще одним человеком пытался продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долл . При этом намерения передавать деньги руководству ГБР у них не было с самого начала.

получил предприниматель , который вместе с еще одним человеком пытался продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за . При этом намерения передавать деньги руководству ГБР у них не было с самого начала. 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил адвокат Константин Лукьяненко , предлагавший прокурору ГПУ Константину Кулику 40 тыс. долл .

получил адвокат , предлагавший прокурору ГПУ Константину Кулику . 5,1 тыс. грн штрафа получил экс-начальник одного из коммунальных предприятий Дружковки Сергей Кузьменко , которого признали виновным в нецелевом использовании 1,1 млн грн .

получил экс-начальник одного из коммунальных предприятий Дружковки , которого признали виновным в . 3 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получил инженер Бердянского филиала АМПУ Александр Джембри . По данным следствия, ГП перечислило коммерческой компании 2,49 млн грн за фактически не поставленный автокран.

получил инженер Бердянского филиала АМПУ . По данным следствия, ГП перечислило коммерческой компании за фактически не поставленный автокран. 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получил гендиректор государственной организации "Комбинат "Зірка" Антон Швецов . Он сознался в том, что дал 20 тыс. долл . посреднику для дальнейшей передачи главе Госрезерва.

получил гендиректор государственной организации "Комбинат "Зірка" . Он сознался в том, что дал . посреднику для дальнейшей передачи главе Госрезерва. 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получила экс-начальник департамента ГФС Елена Мазурова . Она признала, что в сговоре с другими лицами содействовала экс-министру экологии Николаю Злочевскому в передаче 5 млн долл . руководителям НАБУ и САП за закрытие уголовного производства.

получила экс-начальник департамента ГФС . Она признала, что в сговоре с другими лицами содействовала экс-министру экологии Николаю Злочевскому в передаче . руководителям НАБУ и САП за закрытие уголовного производства. 3 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) назначили экс-нардепу Александру Пресману. Он признал себя виновным в том, что, имея собственное жилье в центре Киева, получал незаконную компенсацию за пользование номером в отеле "Національний" недалеко от Верховной Рады. Пресман также добровольно вернул свыше 928 тыс. грн.

Довольно часто можно встретить утверждение о том, что Высший антикоррупционный суд создан только для того, чтобы сажать. Но статистика говорит несколько иное: процент оправдательных приговоров в ВАКС как суде первой инстанции составляет 13,3%, тогда как в похожих делах по всем судам Украины еще в 2018 году этот показатель был на уровне 7,67%. И хотя к отдельным оправдательным приговорам ВАКС есть много вопросов, утверждения об обвинительном уклоне суда выглядят голословными.

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Первый оправдательный приговор ВАКС принял в отношении экс-судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Александра Баранника , который намеренно не подал электронные декларации, хотя и присылал в НАПК отсканированные копии бумажных деклараций, заполненных от руки. Предоставить декларации в электронном виде он не мог, поскольку отказался от получения электронно-цифровой подписи. Позже апелляционная палата ВАКС изменила этот приговор на обвинительный, но со временем Верховный суд отменил его из-за абсурдного решения КСУ.

ВАКС принял в отношении экс-судьи Апелляционного суда Днепропетровской области , который намеренно не подал электронные декларации, хотя и присылал в НАПК отсканированные копии бумажных деклараций, заполненных от руки. Предоставить декларации в электронном виде он не мог, поскольку отказался от получения электронно-цифровой подписи. Позже апелляционная палата ВАКС изменила этот приговор на обвинительный, но со временем Верховный суд отменил его из-за абсурдного решения КСУ. Второй оправдательный приговор получил начальник домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части ВСУ Олег Щудлюк . Его обвиняли в том, что он составлял и выдавал акты сдачи-приема услуг по аренде газовых котельных у частного предприятия за 1,18 млн грн , тогда как на самом деле котельные в этот период якобы не использовались. Оправдательный приговор подтвердила апелляционная палата ВАКС. Сейчас дело на рассмотрении в Верховном суде.

получил начальник домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части ВСУ . Его обвиняли в том, что он составлял и выдавал акты сдачи-приема услуг по аренде газовых котельных у частного предприятия за , тогда как на самом деле котельные в этот период якобы не использовались. Оправдательный приговор подтвердила апелляционная палата ВАКС. Сейчас дело на рассмотрении в Верховном суде. Третий оправдательный приговор получил экс-нардеп Андрей Левус , которого обвиняют в незаконном получении почти 544 тыс. грн компенсации за наем номера в отеле "Київ", хотя у его жены было две квартиры в столице. Сейчас прокуроры обжалуют этот приговор в апелляции.

получил экс-нардеп , которого обвиняют в незаконном получении почти компенсации за наем номера в отеле "Київ", хотя у его жены было две квартиры в столице. Сейчас прокуроры обжалуют этот приговор в апелляции. Четвертый оправдательный приговор получила судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Денисюк . Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государство недополучило свыше 200 тыс. грн судебного сбора. В ВАКС решили, что "обвинение основывается исключительно на предположениях", хотя обстоятельства рассмотрения этого дела породили много вопросов к коллегии судей. Этот приговор прокуроры тоже обжаловали в апелляции.

получила судья Хозяйственного суда Харьковской области . Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государство недополучило свыше судебного сбора. В ВАКС решили, что "обвинение основывается исключительно на предположениях", хотя обстоятельства рассмотрения этого дела породили много вопросов к коллегии судей. Этот приговор прокуроры тоже обжаловали в апелляции. Пятый оправдательный приговор получил экс-нардеп Руслан Сольвар , которого обвиняют в необоснованном получении свыше 361 тыс. грн компенсации за пользование номером в отеле "Киев", поскольку на тот момент он получил в наследство квартиру в столице. При этом экс-нардеп не известил аппарат ВРУ о факте получения наследства и отказался от компенсации только после ряда публикаций в медиа. Прокуроры обжаловали приговор в апелляционной палате ВАКС.

получил экс-нардеп , которого обвиняют в необоснованном получении свыше компенсации за пользование номером в отеле "Киев", поскольку на тот момент он получил в наследство квартиру в столице. При этом экс-нардеп не известил аппарат ВРУ о факте получения наследства и отказался от компенсации только после ряда публикаций в медиа. Прокуроры обжаловали приговор в апелляционной палате ВАКС. Шестой оправдательный приговор получил экс-следователь ГПУ Алексей Алфимов, которого обвиняли в том, что он во время обыска у голов одной из сельрад Черкасской области присвоил 22 скретч-карточки на бензин стоимостью около 5 тыс. грн. Но суд не нашел состава преступления и признал Алфимова невиновным. Прокуроры обжаловали приговор в апелляции.