Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Адвокат лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань заявив, що закриття кримінального провадження було буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США.
"Суть цього наклепницького кримінального провадження за заявою Коломойського була в тому, що він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову в тому, що вони "заважали господарській діяльності" Коломойського, в тому, що вони "вишукували і розкривали комерційну таємницю" Коломойського, що вони "зловживали владою і службовим становищем", - зазначив правозахисник.
За його словами, провадження було зареєстровано за участі Печерського суду.
"Потім - Офісу Генерального прокурора, потім, хоч це і підслідність НАБУ, але відзначитися встигло і знамените Державне бюро розслідувань. Понад рік велося розслідування цієї абсолютно порожньої, очевидно нікчемної заяви і звинувачення Коломойського проти п'ятого президента і керівництва Нацбанку. І якраз перед приземленням президента Зеленського до США це провадження було закрито. Дуже цікавий збіг", - додав Головань.
Адвокат додав, що "ніяких вибачень із боку влади не видно".
"Коли закриття кримінального провадження синхронізується з відривом шасі літака президента від злітної смуги - такі речі не відбуваються випадково. Президент Зеленський прекрасно знав, що в США, якщо до моменту, коли він туди прилетить і почне зустрічатися, ці провадження все ще будуть в активному режимі, будуть розслідуватися - це викличе питання, і він хотів їх уникнути. Тому "незалежні" правоохоронні органи, які нам багато разів наголошували, що ні Офіс Президента, ні особисто Володимир Зеленський не має ніякого впливу, таким чином синхронізувалися. І ми тепер маємо ще один шматочок цього пазлу. Але ніякі шматочки пазлу в цьому великому контексті не бувають зайвими", - наголосив адвокат Ілля Новіков.