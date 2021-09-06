Український експорт цифрових послуг у США в 2021 році перевищить $1 млрд, - віцепрем'єр Любченко

Олексій Любченко назвав експорт цифрових послуг найбільшою категорією українського експорту в США.

Перший віце-прем'єрміністр України, Міністр економіки України на своїй сторінці у "Фейсбук" навів дані, згідно з якими експорт цифрових послуг у 2020 році сягнув $998,5 мільйонів. Любченко пише, що ця сума була більшою, ніж сума експорту всіх матеріальних товарів.

За перше півріччя 2021 року експорт IТ-послуг показав зростання в 30% і сягнув $625 мільйонів. Віце-прем'єр вважає, що до кінця року психологічна позначка в $1 млрд експорту буде значно перевищена.

На думку Любченка, ці цифри тільки підкреслюють важливість зустрічей президента в Силіконовій долині. "Ставка на цифровізацію - це ставка на майбутнє", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в Купертіно.

Як повідомив віце-прем'єрміністр Михайло Федоров, у ході зустрічі СЕО Apple представили проєкти Дія, Дія City, Фонд Фондів. Також обговорили можливу співпрацю у навчанні програмуванню школярів, студентів, ветеранів, відкриття Apple Store.