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Український експорт цифрових послуг у США в 2021 році перевищить $1 млрд, - віцепрем'єр Любченко

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Український експорт цифрових послуг у США в 2021 році перевищить $1 млрд, - віцепрем'єр Любченко
Олексій Любченко назвав експорт цифрових послуг найбільшою категорією українського експорту в США.

Перший віце-прем'єрміністр України, Міністр економіки України на своїй сторінці у "Фейсбук" навів дані, згідно з якими експорт цифрових послуг у 2020 році сягнув $998,5 мільйонів. Любченко пише, що ця сума була більшою, ніж сума експорту всіх матеріальних товарів.

За перше півріччя 2021 року експорт IТ-послуг показав зростання в 30% і сягнув $625 мільйонів. Віце-прем'єр вважає, що до кінця року психологічна позначка в $1 млрд експорту буде значно перевищена.

На думку Любченка, ці цифри тільки підкреслюють важливість зустрічей президента в Силіконовій долині. "Ставка на цифровізацію - це ставка на майбутнє", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в Купертіно.

Як повідомив віце-прем'єрміністр Михайло Федоров, у ході зустрічі СЕО Apple представили проєкти Дія, Дія City, Фонд Фондів. Також обговорили можливу співпрацю у навчанні програмуванню школярів, студентів, ветеранів, відкриття Apple Store.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    У нас чем меньше власть суется "помогать" бизнесу тем лучше он себя чувствует. А сейчас к примеру после принятия законов в отношении IT сферы эти показатели скорее всего начнут падать. Как будет поживем увидим.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Оттож. Что ожидать в государстве, где министр социальной политики оговаривается в интервью, что на пенсию можно не рассчитывать? Но тем не менее отчисления в ПФ плати ибо как же мы текущих пенсионеров обеспечивать будем. А ты еще плюс должен заплатить нашим ребятам из негосударственных пенсионных фондов и может тогда, если конечно тебе уж очень сильно повезет, доживя до пенсии возможно они тебе что-то выплатят. Но это не точно. Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 6274
  • Иван Иван 31509c93
    вот только ни один представитель власти к этому не имеет никакого отношения
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