Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Актора не стало на 89-му році життя.

Про це журналістам повідомив його адвокат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Жан-Поль Бельмондо дебютував у кіно в 1957 році, а світову популярність артист отримав після ролі у фільмі Жан-Люка Годара "На останньому подиху", що вийшов на екрани в 1960 році.

Зіграв яскраві ролі у фільмах "Чочара", "Жінка є жінка", "Стависький", "Професіонал", "Божевільний П'єро", "Мавпа взимку", "Стукач", "Борсаліно", "Сирена з "Міссісіпі".

У 1980-і заснував власну кінокомпанію і вперше з початку успішної акторської кар'єри повернувся на театральні підмостки.

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У 2001 році Жан-Поль Бельмондо переніс інсульт, але в 2008 році після взятої для відновлення перерви продовжив зніматися в кіно. У 2015 році він завершив акторську кар'єру, проте пізніше пообіцяв розглянути пропозиції про зйомки, якщо вони надійдуть.

У 2016 році артист отримав "Золотого лева" за внесок у кінематограф.