Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен
Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Німецька зовнішня політика ніколи різко не мінялася і вона не зміниться з цими виборами. Ми ще не знаємо, якою буде коаліція, але ті партії, які лідирують за опитуваннями, налаштовані на більш тісні відносини з Україною", - сказала Фельдгузен.
На її думку, ніхто з партій-лідерів "не має ілюзій щодо Росії". Дипломат висловила впевненість, що підтримка Німеччини - "дуже стійка і надійна для України" - триватиме. Водночас Фельдгузен додала, що "розморожування" процесу "нормандського формату" буде залежати від Росії.
Посолка Німеччини Анка Фельдгузен розповіла Суспільному про перспективи нових самітів Нормандської четвірки pic.twitter.com/k5wkowXJ64— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) September 6, 2021