Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен

Зовнішня політика Німеччини не зміниться з приходом нової влади після виборів у країні.

Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Німецька зовнішня політика ніколи різко не мінялася і вона не зміниться з цими виборами. Ми ще не знаємо, якою буде коаліція, але ті партії, які лідирують за опитуваннями, налаштовані на більш тісні відносини з Україною", - сказала Фельдгузен.

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На її думку, ніхто з партій-лідерів "не має ілюзій щодо Росії". Дипломат висловила впевненість, що підтримка Німеччини - "дуже стійка і надійна для України" - триватиме. Водночас Фельдгузен додала, що "розморожування" процесу "нормандського формату" буде залежати від Росії.