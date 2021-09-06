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Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен

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Зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів, - посол ФРН Фельдгузен
Зовнішня політика Німеччини не зміниться з приходом нової влади після виборів у країні.

Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Німецька зовнішня політика ніколи різко не мінялася і вона не зміниться з цими виборами. Ми ще не знаємо, якою буде коаліція, але ті партії, які лідирують за опитуваннями, налаштовані на більш тісні відносини з Україною", - сказала Фельдгузен.

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На її думку, ніхто з партій-лідерів "не має ілюзій щодо Росії". Дипломат висловила впевненість, що підтримка Німеччини - "дуже стійка і надійна для України" - триватиме. Водночас Фельдгузен додала, що "розморожування" процесу "нормандського формату" буде залежати від Росії.

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Госпожа Фельдгузен может уже ехать домой. Оказалась ватницей и повторяет как попугай фразы Путлера.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Т.е. я так понимаю СП2 быть? Что ж - успокоила кацапов.
  • молодой рабочий
    сев поток-3 Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 13
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