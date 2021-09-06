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У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА

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У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА
У Києві активно розробляють електронні перепустки в громадський транспорт. Це роблять для того, щоб не друкувати паперові, які легко підробляли шахраї.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для цього розробили систему, куди всі юридичні організації можуть подати заявку для отримання спецпропуску.

"Тобто транспортна карта цього разу і буде електронним пропуском", - зазначив Половинко.

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Він зазначив, що, хто і в якій кількості їх буде отримувати - вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.

Процес, як розповів Половинко, буде таким: організація, в якій людина працює, надає список співробітників, які повинні користуватися громадським транспортом під час локдауну. Цей спеціальний пропуск буде прив'язаний до унікального номера кожної транспортної карти.

"Без транспортної карти неможливо буде скористатися транспортом", - пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Він зазначив, що всі пропуски раніше отримували в дуже короткі терміни. Зараз є 3 тисячі підприємців, які подали заявки.

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Тому столиця активно тестує електронну систему спецперепусток.

Топ коментарі

  • Африкан_Свиридович
    А от цікаво, чому вони не хочуть допустити вакцинованих у транспорт в локдаун? Кафе і кінотеатри хочуть відкрити для них в локдаун, а от в транспорт пускати не хочуть...
  • Неопознанный объект
    Как только люди получат на руки платёжки за отопление отут сразу же объявят красную зону и жёсткий лохдаун. И патрули опять пойдут. Может у кого и пандемия, а у нашей власти это хорошее управляющее средство. Надо - открыли стойла, выпустили скотыняк на травку попастись. Токо скотыняк заподозрят в желании сопротивляться - объявляют лохдаун и заганяют опять в стойла, шоб не мекали
  • Тунгусский метеорит
    Помню тот прошлый локдаун в Киеве - электрички подвозят селюков миллионами, а сам Киев весь стоит. Так какой смысл в таком локдауне, если в Киев ежедневно вьезжают миллионы, которые заражают друг друга в электричках.
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