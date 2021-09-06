НАЗК вимагає притягнути до відповідальності голову ДРС Кучера, який не зміг підтвердити володіння біткоїнами на 13 млн

Національне агентство із запобігання корупції винесло припис Кабміну щодо голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

В агентстві перевірили декларацію, яку Кучер подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. Там він вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн.

"Криптовалюта Bitcoin має публічну адересу (Public Address), яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Голова ДРС не зміг надати публічну адресу криптовалюти. Водночас за даними податкової загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн). Вказана інформація свідчить про те, що Голова ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Такі дії посадовця суперечать інтересам громадян України та свідчать про неповагу до честі держави, які він зобов’язався охороняти під час присяги державного службовця", - зазначають у публікації.

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У зв'язку з цим голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Кабінету Міністрів України з вимогою провести службове розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності Олексія Кучера.

Нагадаємо, Олексій Кучер у 2019 році пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", але незабаром був призначений головою Харківської ОДА. На місцевих виборах-2020 балотувався на пост мера Харкова від тієї ж політсили і посів третє місце. Був обраний депутатом Харківської міськради як кандидат від тієї ж партії. У листопаді 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

У січні 2021 року Кабінет Міністрів України призначив Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби.