Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає в нас ніяких ні подань, ні обговорень всередині фракції (про можливу відставку Разумкова. - ред.)... Коли буде питання щодо Разумкова, точно вийдемо або зробимо спільний брифінг. Я нагадую, що пан Разумков делегований на крісло спікера від фракції "Слуга народу". І коли в нас будуть із ним непорозуміння, то ми вийдемо і скажемо про це - і будемо міняти пана спікера. Станом на зараз такої інформації немає - у нас нормальні робочі відносини", - сказав Арахамія.

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