Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко

Політична партія "Слуга народу" не висуватиме кандидатуру на виборах мера Харкова.

Про це заявив голова однойменної фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я спілкувався з харків'янами, то поки ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротися", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок увечері.

При цьому голова партії Олександр Корнієнко допустив, що депутати від політсили можуть самовисуватися.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня 2020 року в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Вперше його обрали міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що подано неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса. 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

31 жовтня з 8:00 до 20:00 відбудеться голосування з виборів Харківського міського голови. Результати виборів повинні бути встановлені до 12 листопада включно.