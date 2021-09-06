9 шахтарів загинули на окупованому Донбасі через обрив клітки на шахті "Червоний партизан"

Трагедія сталася на шахті "Червоний партизан" у Червонопартизанську. Обірвався канат транспортної клітки, в якій перебували шахтарі.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У момент обриву каната в клітці перебували 25 осіб. За попередніми даними, загинули 9 із них. Даних про стан решти шахтарів немає.

На місці працюють рятувальники.

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