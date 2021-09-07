Звернення до США про статус основного союзника поза НАТО Рада може розглянути 9 вересня, - Арахамія

Парламент може провести 9 вересня позачергове пленарне засідання, щоб розглянути проєкт постанови № 5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що відбудеться (позачергове засідання. - ред.), якщо спікер призначить. Це була ініціатива пана Гончаренка (народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" у ВР Олексій Гончаренко. - ред.). Планувався візит президента до США. Ми не розуміли, які там можуть бути результати, тому я особисто попросив його перенести засідання на наступний сезон. Новий сезон настав, тому я не бачу причин не провести його", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, в червні народні депутати вирішили перенести позачергове засідання, на якому планувався розгляд проєкту постанови № 5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)", на осінь через візит президента України Володимира Зеленського до США.

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Із 31 серпня по 5 вересня тривав візит президента України Володимира Зеленського до США. 1 вересня він провів зустріч із президентом США Джо Байденом. У цілому підсумком роботи української делегації в Сполучених Штатах стало надання Україні: 60 млн дол. на закупівлю американської військової техніки для української армії; 45 млн дол. гуманітарної допомоги для Донецької та Луганської областей; 12,8 млн дол. на боротьбу з COVID-19; 463 млн дол. на захист демократії, прав людини і розвиток реформ.

Шоста парламентська сесія дев'ятого скликання розпочнеться 7 вересня 2021 року, а завершиться 21 січня 2022 року.