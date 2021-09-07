Червоний Хрест, як і раніше, не має доступу до "місць несвободи" в ОРДЛО, - глава місії Жиллєтт

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не має доступу до місць несвободи в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це на пресконференції в Києві заявила глава місії МКЧХ в Україні Флоранс Жиллєтт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Вона повідомила, що при цьому на підконтрольній Україні території співробітники МКЧХ мають можливість відвідувати місця несвободи.

"З 2015 року ми мали 49 візитів до місць несвободи на підконтрольній українському уряду території. Останній наш візит відбувся торік", — сказала Жиллєтт.

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Що стосується ОРДЛО, вона запевнила, що МКЧХ буде і далі намагатися відвідати місця незаконних утримань українців.

"Щоб знайти людину, щоб передати їй допомогу, щоб була можливість передавати їй посилки у місця утримання", — додала глава місії.

Також Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжує роботу з пошуку зниклих безвісти в ОРДЛО.

"Коли людина відкриває у нас справу у зв’язку зі зниклим безвісти, ми намагаємося їх знайти. Ми контактуємо з багатьма людьми на непідконтрольній українському уряду території, до яких ми також звертаємося по допомогу. Місця несвободи — це лише один зі сценаріїв, де може перебувати зниклий безвісти. Звичайно, ми сподіваємося, що розшукувані живі, але можливі різні сценарії", — підсумувала Флоранс Жиллєтт.

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Нагадаємо, в базі МКЧХ нині 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти у зв'язку з конфліктом на Донбасі. Але в місії зазначають, що дійсна кількість зниклих може бути більшою.