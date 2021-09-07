У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися
У пресслужбі МОЗ нагадали, що в "зеленій зоні" школярі можуть ходити до навчальних закладів у звичайному режимі, однак дотримання загальних протиепідемічних заходів залишається актуальним, передає Цензор.НЕТ.
У "жовтій" та "помаранчевій" зонах школи продовжать бути відкритими за умови, якщо 80% їхніх співробітників отримали щеплення проти коронавірусу.
Навчання може відбуватися як офлайн, так і дистанційно. Вимога дотримання правил дистанціювання і протиепідемічних заходів зберігається.
Рішення про форму навчання ухвалює педагогічна рада закладу.
У "червоній" зоні відвідувати школи заборонено.
Обмеження не стосується вихованців дитячих садків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, що щеплення отримали щонайменше 80% персоналу.
У МОЗ закликали вчителів і співробітників шкіл зробити щеплення, щоб зменшити ризик важких наслідків коронавірусу.