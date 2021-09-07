Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба
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Україна веде переговори зі США та іншими країнами про доступ до технології протиракетної оборони (ПРО).
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО, і ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо переговори про доступ до неї. Справді, протиповітряна і протиракетна оборона - це зараз ключові "дірки", які треба заповнювати, і ми над ними дуже предметно працюємо", - сказав Кулеба.